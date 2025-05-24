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        Bodrum'da, beton mikseri ile kamyonun arasında sıkışan sürücü öldü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle kamyonun arasında sıkışan Aslan Akçakale (49), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 18:22 Güncelleme: 24.05.2025 - 18:25
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        Bodrum'da, beton mikseri ile kamyonun arasında sıkışan sürücü öldü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle kamyonun arasında sıkışan Aslan Akçakale (49), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Aslan Akçakale yönetimindeki 34 BNM 492 plakalı beton mikseri, yokuş yukarı ilerlerken, karşı yönden gelen İlkay Ç. (36) yönetimindeki 34 GJY 915 plakalı kamyonla karşılaştı. Her iki araç da yolda durdu. Aslan Akçakale, beton mikserini durdurup inerek yola bakmak istedi. Bu sırada kamyon geriye doğru kaydı. Akçakale, beton mikseri ve kamyon arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Akçakale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Akçakale'nin cansız bedeni, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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