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        Bodrum'da park kavgası kamerada; 2 şüpheli gözaltında

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş yeri sahibi Murat Yüztaş (56) darbedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:56 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:56
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        Bodrum'da park kavgası kamerada; 2 şüpheli gözaltında
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada iş yeri sahibi Murat Yüztaş (56) darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli 2 kardeş gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede denetim yapan zabıta ekipleri, motosikletlerin kaldırılmasını istedi. Motosiklet aksesuar işletmecisi Murat Yüztaş, bir tanıdığına ait motosikleti bölgeden alarak ses sistemi işletmecisi Z.Ş.S.'nin (35) iş yerinin yanındaki boş alana park etti. Bunun üzerine Z.Ş.S.'nin kardeşi Y.S. (26), motosikleti alıp, Yüztaş'ın işletmesinin önüne bıraktı.

        AYIRMAYA ÇALIŞANLARI ENGELLEDİ

        Kapının önüne çıkan Murat Yütaş ile Y.S. tartışmaya başladı. Z.Ş.S.'nin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Z.Ş.S., Yüztaş'a saldırdı. Kardeşi Y.S. ise çevredekilerin kavgaya müdahale etmesini engellemeye çalıştı. Aldığı darbelerle baygınlık geçiren Murat Yüztaş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Yüztaş, iki kardeşten şikayetçi oldu. Z.Ş.S. ve Y.S., gözaltına alındı. Öte yandan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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