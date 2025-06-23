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        Caretta caretta 'Güzel İzmir'in sinyali, Gazze açıklarında kesildi

        İZMİR'de yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 16 ayda 4 bin kilometre yol kateden caretta caretta 'Güzel İzmir'in sinyali kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 10:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 10:10
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        Caretta caretta 'Güzel İzmir'in sinyali, Gazze açıklarında kesildi
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        İZMİR'de yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan ve 16 ayda 4 bin kilometre yol kateden caretta caretta 'Güzel İzmir'in sinyali kesildi. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bunun ilk nedeni, cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali. İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş" dedi.

        Muğla'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'ndaki DEKAMER, caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Güzel İzmir' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı.

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        Geçen sürede 'Güzel İzmir', 4 bin kilometre yol katederek Gazze açıklarına ulaştı. Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 25 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi. Nisan ayında sinyali kesilen Güzel İzmir'den 2 aydan bu yana haber alınamıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Güzel İzmir'in cihazı yaklaşık 16 aydır aktif şekilde veri iletiyordu, bu oldukça iyi bir performans. Fakat artık cihazdan sinyal alamıyoruz. Bunun ilk nedeni, cihazın pilinin bitmiş olma ihtimali. İkinci bir ihtimal ise Gazze'de yaşanan savaş" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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