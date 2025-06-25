Beton mikseri otomobile çarptı; 2'si ağır 4 yaralı

MUĞLA'dabeton mikserinin otomobile çarptığı kazada aynı aileden 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Muğla Çevre Yolu'nda meydana geldi. Menteşe'den Aydın'a seyir halindeki Hakan B. idaresindeki 48 G 81089 plakalı beton mikseri, aynı yöndeki Alper Arslan'ın kullandığı 48 AOY 953 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışan sürücü Alper Arslan, eşi Ayşegül Arslan, çocukları Almila Arslan ve Alya Arslan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Hakan B., gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.