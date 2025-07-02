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        Bodrum'daki yangında 2 hektar alan zarar gördü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ot yangını olarak başlayıp, tarım arazisine sıçrayan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:55
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        Bodrum'daki yangında 2 hektar alan zarar gördü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ot yangını olarak başlayıp, tarım arazisine sıçrayan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

        Ortakent Mahallesi'nde yakınlarında saat 11.30 sıralarında çıkan ot yangını, tarım arazisine sıçradı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye 2 helikopter, çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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