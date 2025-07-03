İstanköy Adası'nda rahatsızlanan kadın, deniz ambulansıyla Bodrum'a getirildi

İSTANKÖY Adası'nda kalp yetmezliği nedeniyle rahatsızlanan Almanya vatandaşı kadın, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'ne ait deniz ambulansı ile Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilip, hastanede tedaviye alındı.

Yunanistan’ın İstanköy Adası’nda rahatsızlanan ismi öğrenilemeyen Almanya vatandaşı kadın, adadaki bir hastaneye kaldırıldı. Burada kalp yetmezliği tanısı konulan hastanın, tam donanımlı bir hastanede acil ameliyata alınması gerektiği belirlendi. Deniz Kurtarma Derneği'ne gelen talep üzerine harekete geçildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonuyla deniz ambulansı tarafından adadan alınan kadın, Bodrum'a getirildi. Karada bekleyen ambulans ekibine teslim edilen kadın, bölgedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.