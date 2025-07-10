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        Caretta caretta yavruları denizle buluştu

        MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda 70 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 2025'in ilk caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:09
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        Caretta caretta yavruları denizle buluştu
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        MUĞLA'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda 70 günlük kuluçka dönemini tamamlayan 2025’in ilk caretta caretta yavruları, denizle buluştu.

        Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı, gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor. 6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00'den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta carettaların kullanımına bırakılıyor.

        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlileri, kumsalda kuluçka döneminden yavruların denizle buluştuğu ana kadar çalışma yürütüyor. Kuluçka dönemlerini tamamlayıp kabuklarından kurtulan yavrular, kumu kazarak yüzeye çıkıyor. Denize 5 ile 50 metre uzaklıktaki yuvalarından ayrılan yavrular, 70 günlük kuluçka döneminin ardından denize doğru yola çıkıyor.

        Öte yandan, caretta carettaların yuvalama alanı ise 600'e ulaştı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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