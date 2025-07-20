Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası yat yarışları Kıbrıs etabının startı Marmaris'ten verildi

CUMHURBAŞKANLIĞI 6’ncı Uluslararası Yat Yarışları’nın Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina etabının startı Marmaris’ten verildi. Kıbrıs Barış Harekatı’nın tarihi önemini anmak, barış ve özgürlük ile geleceğe güvenle bakmak için 20 Temmuz’da Muğla’nın Marmaris ilçesinden Kıbrıs’a açılan yelkenler, 25 Temmuz’da yarışı tamamlayacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı katkılarıyla, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen, Cumhurbaşkanlığı 6’ncı Uluslararası Yat Yarışları, Kıbrıs Arkın Karpaz Gate Marina Kupası etabı 20-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Dünyanın dört bir yanından yarışçıların yer aldığı Cumhurbaşkanlığı 6’ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın ikinci etabında 150 sporcu 340 deniz mili süren bir rotada kıyasıya mücadele edecek. 20 Temmuz'da Marmaris’te verilen startla başlayan yarış, 25 Temmuz'da Kıbrıs’ta coşkulu bir finalle tamamlanacak. Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51’inci yıl dönümü anısına düzenlenen yarışlar, kardeş vatan KKTC'nin bağımsızlığına ve özgürlüğüne duyulan saygının yanı sıra 'Mavi Vatan'a bağlılığın güçlü bir simgesi olarak da öne çıkacak.

'KIBRIS'IN BÜTÜN GÜZELLİKLERİN DÜNYAYA TANITACAĞIMIZ HARİKA BİR YARIŞ OLACAK'

Marmaris Kalesi'nde düzenlenen açılış resepsiyonu Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, sporcular ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Resepsiyonda konuşan İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı ve Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "6 sene önce hayalini kurduğumuz, programladığımız bir noktadayız. Her denizde yelkencinin, denizcinin varlığını hissettirmemiz lazım. Cennet vatanımızın ve Kıbrıs'ın bütün güzelliklerin dünyaya tanıtacağımız harika bir yarış olacak" dedi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris'in deniz ve yelkencilikte adından sıkça bahsettirdiğini belirterek yelkencilere Kıbrıs etabında başarı diledi.

'HAYATI YAVAŞ, YELKENİ HIZLI SÜRÜN'

Kıbrıs etabının ev sahibi Arkın Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Arkın, KKTC'nin yelken ve denizcilik konusundaki gelişimine katkı vermek istediklerini ifade ederek, “Arkın Group olarak marina ve yarış ekibiyle değil üniversiteleriyle de katkı verme imkanı bulduk. Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi atölyelerinden çıkacak kupaları dereceye girenlerle buluşacak." diye konuştu.