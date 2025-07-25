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        Bodrum'da turistlerin deniz ve güneş keyfi

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığı 42 derecelere çıkarken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:22 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:22
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        Bodrum'da turistlerin deniz ve güneş keyfi
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da hava sıcaklığı 42 derecelere çıkarken, yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da sıcak hava etkili oldu. Hava sıcaklığının 42, deniz suyu sıcaklığının 27 derece olduğu ilçeye gelen yerli ve yabancı turistler hem denizin hem de güneşin keyfini çıkardı. Kimi denize girip serinledi, kimi kumsalda güneşlendi. Kumbahçe sahili başta olmak üzere Bitez, Gümbet, Ortakent, Türkbükü gibi plajlarda yoğunluk yaşandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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