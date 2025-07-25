Muğla'da tarım arazisinde yangın (2)

Muğla'nın Yatağan ilçesi Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

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