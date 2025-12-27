Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da "Aynadaki Yalan" isimli ikinci kitabını çıkaran emekli polis memuru imza günü düzenledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aynadaki Yalan" isimli ikinci kitabını çıkaran emekli polis memuru Zekeriya İlhan, kitap imza günü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:43 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:43
        Bodrum'da "Aynadaki Yalan" isimli ikinci kitabını çıkaran emekli polis memuru imza günü düzenledi
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Aynadaki Yalan" isimli ikinci kitabını çıkaran emekli polis memuru Zekeriya İlhan, kitap imza günü düzenledi.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve iki yıl önce emekli olan Elazığlı şair polis memuru İlhan, Turgutreis Mahallesi'ndeki bir kafede kitap imza etkinliğine katıldı.

        İçerisinde 90 şiirinin yer aldığı "Aynadaki Yalan" kitabını imzalamanın mutluluğunu yaşayan İlhan, okuyucularıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        İlhan, gazetecilere, Elazığlı arkadaşlarının desteğiyle kitap imza gününü düzenlediğini söyledi.

        Arkadaşlarının sürpriz yaptığını ifade eden İlhan, "Kitap kültürdür, medeniyettir, ufuktur. Umarım hiç kimsenin ufku karanlık olmasın. Herkes kitaplarla, şiirlerle, romanlarla, belgesellerle ufkunu geniş tutsun. Tüm insanlara okumaya devam etmelerini rica ediyorum." diye konuştu.

        Mesleğe 32 yılını verdikten sonra 2023'te emekli olan İlhan'ın sevgi, aşk ve doğa üzerine 300'e yakın şiiri bulunuyor.

        İlhan'ın ayrıca 2021 çıkardığı "Rüyadaki Vuslat" isimli kitabı da yer alıyor.

