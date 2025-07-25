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        Kruvaziyerde rahatsızlanan Kanada uyruklu yolcu deniz ambulansıyla tahliye edildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyerde rahatsızlanan Kanada uyruklu yolcu, deniz ambulansıyla tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 16:10 Güncelleme: 25.07.2025 - 16:26
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        Kruvaziyerde rahatsızlanan Kanada uyruklu yolcu deniz ambulansıyla tahliye edildi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyerde rahatsızlanan Kanada uyruklu yolcu, deniz ambulansıyla tahliye edildi.

        Bodrum ziyaretinin ardından önceki gece Cruise Port Limanı'ndan ayrılan 278 metrelik "Resilient Lady" kruvaziyerinde bir yolcunun rahatsızlandığı bilgisini alan gemi yetkilileri, yaklaşık 2 saatlik seyre rağmen ilçeye dönme kararı aldı.

        Rahatsızlanan kişi, tam donanımlı deniz ambulansı "Yaşam" ile gece Karaada açıklarına gelen kruvaziyerden alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tahliyede, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekiplerince gemi personelinden teslim alınan Kanadalı kadın, deniz ambulansıyla marinaya getirildi.

        Yolcu, daha sonra burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Görme kaybı yaşadığı öğrenilen kadının tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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