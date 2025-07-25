Kruvaziyerde rahatsızlanan Kanada uyruklu yolcu deniz ambulansıyla tahliye edildi

Yolcu, daha sonra burada bekleyen ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Bodrum ziyaretinin ardından önceki gece Cruise Port Limanı'ndan ayrılan 278 metrelik "Resilient Lady" kruvaziyerinde bir yolcunun rahatsızlandığı bilgisini alan gemi yetkilileri, yaklaşık 2 saatlik seyre rağmen ilçeye dönme kararı aldı.

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