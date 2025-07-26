Muğla'da orman yangını(2)

Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde saat 07.30'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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