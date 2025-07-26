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        Muğla'da orman yangını(2)

        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde saat 07.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:00 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:00
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        Muğla'da orman yangını(2)
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        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Mahallesi'nde saat 07.30'da çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 09.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektar alan yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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