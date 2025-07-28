Marmaris'te denize giren kişi boğuldu

İlk müdahalesini yapan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Turunç Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Orkun Ege Kavak (30), vatandaşlar tarafından 3-4 metre derinlikte hareketsiz halde bulundu.

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