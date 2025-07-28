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        Marmaris'te denize giren kişi boğuldu

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 00:58 Güncelleme: 28.07.2025 - 00:58
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        Marmaris'te denize giren kişi boğuldu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Turunç Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Orkun Ege Kavak (30), vatandaşlar tarafından 3-4 metre derinlikte hareketsiz halde bulundu.

        İlk müdahalesini yapan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansla Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan Kavak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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