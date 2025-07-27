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        Bodrum'a kruvaziyerle gelen turistler, bisiklet turunda doğayla iç içe vakit geçiriyor

        Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen turistler, kırsal bölgelerde düzenlenen bisiklet turlarında doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 20:37 Güncelleme: 27.07.2025 - 21:35
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        Bodrum'a kruvaziyerle gelen turistler, bisiklet turunda doğayla iç içe vakit geçiriyor
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine yolcu gemileriyle gelen turistler, kırsal bölgelerde düzenlenen bisiklet turlarında doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Kruvaziyer yolcularının ilgi gösterdiği etkinliklerden biri olan bisiklet turları, turistlere keyifli bir tatil deneyimi yaşatıyor. Kırsal kesimlerdeki turlara katılanlar, ormanlık alanda ve tarım arazileri arasında yaklaşık 30 kilometre boyunca pedal çeviriyor.

        Deniz yolculuğunun ardından yeşilin farklı tonları arasında vakit geçiren turistler, turun ardından ilçe merkezine dönüyor.

        Bodrum'a "Silver Muse" kruvaziyeriyle gelen turistlerden iki grup da bisiklet turuna katıldı.

        Yolcularının çoğu ABD'li olan gemiden inen turistlerden tura katılacaklar, gümrük işlemlerinin ardından midibüsle turun başlayacağı Çamlık Mahallesi'ne geçti.

        Bisiklet turu sırasında bölge hakkında çeşitli bilgiler verilen katılımcılar, çam ağaçlarıyla çevrili bölgede gezdi. Yapay gölette tatlı su kaplumbağalarını izleyen ve ekmekle besleyen turistler, mola verdikleri yerde yöresel ürünlerle hazırlanan yemekleri tattı.

        Tura katılan Vijay Jain, rehber eşliğinde böyle bir tura ilk kez katıldığını söyleyerek, ormanlık alanda güzel ve eğlenceli bir gezi yaptıklarını ve öğle yemeğinin otantik bir deneyim sunduğunu ifade etti.

        Turistlerden Nevran Özgüven Jain de ailesiyle katıldığı etkinlikten memnun kaldıklarını dile getirdi.

        ABD'de yaşadığını ve her yıl Türkiye'de yaklaşık bir ay kaldığını belirten Jain, "Çok zevkliydi. Değişik yerleri gördük. Uzun yıllardır Bodrum'a gelirim ama köyleri gezmemiştim. Değişik bir deneyim oldu" dedi.

        Bölgede faaliyet gösteren Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz ise bisiklet turlarının kırsal turizme katkı sağladığını ifade etti.

        Çamlık Mahallesi'nden başlayıp aynı noktada sona eren tur kapsamında Karaova bölgesinde pedal çeviren turistler, turun ardından gemiye dönmek üzere ilçe merkezine gitti.

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