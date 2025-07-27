Marmaris'te yolda yürürken fenalaşan kişi öldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldırımda yürürken fenalaşarak baygınlık geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldırımda yürürken fenalaşarak baygınlık geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kemeraltı Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde Selçuk Kanıgür (54) kaldırımda yürürken baygınlık geçirdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Selçuk Kanıgür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kanıgür'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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