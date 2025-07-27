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        Marmaris'te yolda yürürken fenalaşan kişi öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldırımda yürürken fenalaşarak baygınlık geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 20:45 Güncelleme: 27.07.2025 - 20:45
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        Marmaris'te yolda yürürken fenalaşan kişi öldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldırımda yürürken fenalaşarak baygınlık geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kemeraltı Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'nde Selçuk Kanıgür (54) kaldırımda yürürken baygınlık geçirdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Selçuk Kanıgür, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kanıgür'ün cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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