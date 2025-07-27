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        Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

        Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:35 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:35
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        Şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum'da polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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        Şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde polisin üzerine araç sürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

        Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda emniyet şeridinde seyreden aracın sürücüsü, polis ekibinin "dur" ihtarına uymadı.

        Aracını polis memurunun üzerine sürdüğü öne sürülen sürücü, havaya ateş açılarak durduruldu.

        Bir süre araçtan inmeyen sürücünün şarkıcı Dilan Çıtak olduğu belirlendi.

        "Trafiği tehlikeye düşürmek", "Dur ihtarına uymama", "Kamu görevlisine direnme" gibi suçlamalarla gözaltına alınan Çıtak'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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