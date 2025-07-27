Lösemili çocuklar ve hayatlarını onlara adayan anneler tatilde

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi gören ve iyileşen lösemili çocuklar, anneleriyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) ait tatil köyüne geldi. 4 yıldır çocuğunun tedavi sürecinin devam ettiğini, Mardin'den geldiklerini belirten Zübeyde Şan, "Uzun bir aradan sonra Asaf'la böyle bir yere geldik. Asaf ve ben denizi ilk defa burada gördük" dedi.

Bodrum'da otel işletirken iki kez kansere yakalanan iş insanı Memduh Hacıibrahimoğlu (79), Turgutreis Mahallesi'ndeki 75 yataklı butik otelini 6 yıl önce LÖSEV'e bağışladı. Otel, vakıf tarafından çocuklar için tatil köyüne dönüştürüldü. Ankara'da Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören ve tedavisi tamamlanan çocuklar, LÖSEV'e ait bu tatil köyünde bir hafta geçirdi. Denize giren çocuklar, kitap okudu, spor ve eğlence etkinliklerine katıldı. LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, "Çocuklarımızla çok keyifli bir gün geçirdik. Sihirbaz gösterisi çok beğenildi. Güzel bir tekne turu yaptık, çok eğlendiler. Hafta boyunca farklı etkinliklerle, dolu dolu bir program uyguladık. Lösante'den gelen çocuklarımızı burada ağırladık. 42 kişilik bir grup anneler ve çocuklardan oluşuyordu" ifadelerini kullandı.

‘TÜM SIKINTILARIMIZI BURADA DENİZE DÖKTÜK’ Oğlu Asaf ile gelen Zübeyde Şan, "Lösemiyle 4 yıldır mücadele ediyoruz. Teşhisin ardından ilk tedavimize Diyarbakır'da başladık. Zorlu geçen iki yılın sonunda Asaf'ın hastalığı nüksetti. Ardından, Mardin'de Lösante'de tedavi görüp iyileşmiş bir aileyle tanıştık ve onlar bizi LÖSEV'e yönlendirdi. 2 yıldır Ankara'da tedavimiz sürüyor, zorlu dönemi atlattık, ilaçla tedavimiz devam ediyor. Ankara'daki Lösante Hastanesi'nde çalışanlar bize hep umut verdi. Tedaviden sonra Asaf'ı dış dünyadan izole ettik. Uzun zaman sonra ilk defa böyle bir yere geldik. Asaf ve ben denizi ilk defa burada gördük. Tüm sıkıntılarımızı burada denize döktük" ifadelerini kullandı. Şeyma Ürgen ise "LÖSEV ailesinde olmaktan çok mutluyuz. Oğlum 2023'te tanı aldı, nakil olduk ve çok şükür sürecimiz iyi gidiyor. Bebeğimin yaşından dolayı tatil ve deniz keyfini hiç yaşayamamıştık, bunu bize LÖSEV sağladı. Şu an 4,5 yaşında. LÖSEV'in sunduğu imkanlar çok kıymetli. Tüm ekibe teşekkür ederim" dedi.