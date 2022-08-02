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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi

AA

Muğla'da uzman çavuşla tartışan doktor memurluktan ihraç edildi

MUĞLA (AA) - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde bir uzman çavuşla aralarında yaşananlarla gündeme gelen doktor T.T. memurluktan ihraç edildi.

Olaya ilişkin Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen müfettiş tarafından yürütülen idari soruşturma tamamlandı.

Müfettiş raporunun ardından T.T. memurluktan ihraç edildi.

İhraç yazısının T.T'ye tebliğ edildiği öğrenildi.

- Olay

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde görevli doktor T.T. ile 14 Mart'ta hastaneye apandisit şüphesiyle tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı. Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A. görevine iade edilmişti.

Uzman çavuşun elinden evrak almaya çalıştığı güvenlik kamerasında görülen T.T. hakkında ise idari soruşturma başlatılmıştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında adı geçen doktor T.T. 2 ay açığa alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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