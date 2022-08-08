Fethiyespor, Oktay Balcı ile Ali Ceylan'ı kadrosuna kattı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, Oktay Balcı ile Ali Ceylan’ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, forvet oyuncusu Balcı ve kanat oyuncusu Ceylan ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.