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MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde "Archipel'in İzi" ve "İzle-Yorum 1-2" karma sergileri açıldı.

Galeri Binyıl tarafından düzenlenen sergilerden "Archipel'in İzi" adlı karma sergi, Bitez Mahallesi'ndeki Aktur'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

22 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide farklı sanat akımlarının yanı sıra renkli, monokrom ve tek renk eserler sergileniyor.

Serginin açılışını yapan Ak-Tur A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Doğan, 50 yıllık bir kuruluş olarak site sakinlerinin kültür ve sanata verdikleri önem nedeniyle bu tür etkinliklerin sıkça düzenlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ak-Tur A.Ş olarak Zefirya Kültür Merkezine ilave olarak yeni düzenlediğimiz Aktur Arasta çarşıda da benzer kültürel faaliyetlerle Bodrum'un sosyal yaşamına destek olmaya devam ediyoruz. Kurucumuz Özerk Türk'ün ortaya koyduğu vizyon ve şirketimizin uygulamakta olduğu kültür-sanat politikası nedeniyle Bodrum'dan kazandığımızı Bodrum halkıyla paylaşmaya, Bodrum'un ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamına katkı koymaya devam edeceğiz."

Galeri Binyıl'ın 22 yıldır çağdaş Türk sanatçının yanında olduğu, Ak-Tur A.Ş. desteği ile sanatsal birlikteliklerini sürdürecekleri bildirildi.

Galeri Binyıl sunumuyla "İzle-Yorum 1-2" karma sergisi de Göltürkbükü'ndeki Flamm Bodrum'da açıldı.

Bodrum Göltürkbükü'nde yer alan ve sanata yer vererek destekleyen işletmede, birçok sanatçının yeni eserleri Bodrumlu sanatseverlere ve koleksiyonerlere sunuluyor.

"İzle-Yorum 1-2" 31 Ağustos'a, "Archipel'in İzi" karma sergi de 11 Eylül'e kadar ziyaret edilebilir.

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