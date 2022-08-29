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Erciyes Anadolu Holding'in ev tekstili markası Doqu Home'un 16. mağazası Marmaris'te açıldı

AA

Erciyes Anadolu Holding'in ev tekstili markası Doqu Home'un 16. mağazası Marmaris'te açıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Erciyes Anadolu Holding'in yeni ev tekstil markası Doqu Home'un 16. mağazasının açılışı gerçekleştirildi.

Mağazanın açılışı vesilesiyle şirket tarafından Marmaris'te son 2 yılda çıkan orman yangınlarından etkilenen orman alanları için Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne 1000 fidan bağışlandı.

Erciyes Anadolu Holding Üst Yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin, İçmeler Mahallesi'ndeki orman şehitleri ormanına holding çalışanları adına sembolik olarak 10 çam fidanı dikti.

Ardından Armutalan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Ertekin, 14 bin kişilik büyük bir aile olduklarını, Türkiye'de birçok sektörde lider markaları bünyelerinde barındırdıklarını belirtti.

Mobilya denildiğinde ilk akla gelen İstikbal, Bellona ve Mondi'nin kendi markaları olduğunu söyleyen Ertekin, kendilerine ait Hes Kablo, Boyteks'in de alanlarında iddialı markalar olduğunu vurguladı.

Ertekin, "Türkiye'deki üretilen süngerin yüzde 42'sini biz üretiyoruz. Türkiye'nin en büyük paket yay üreticisi biziz. 36 şirketimizle üretiyoruz. Son dönemde enerjiye 430 milyon dolar yatırım yaptık. Türkiye'deki ilk 12 enerji şirketinden bir tanesiyiz." dedi.

Doqu Home'un 16'ncı mağazasını da Marmaris'e açtıklarını ifade eden Ertekin, "Doqu Home, İstikbal, Bellona ve Mondi mağazalarında yer alıyor. 400'den fazla noktada Doqu Home var. Marmaris mağazamız münhasır olarak açılan 16'ncı mağazamız. Kısa sürede bu mağazalarımızın sayısı 20, 50, 100 şeklinde devam edecek." diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da Doqu Home ailesini tebrik etti ve uluslararası bir marka olması temennilerini dile getirdi.

Oktay, "Her müşterisi adına da fidan dikimi yapacak olmasına ayrıca ilçem ve geleceğimiz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Doqu Home Genel Müdürü Erdem Gündüz ise 16'ncı mağazayı açtıklarını, 4 mağazanın daha açılışını planladıklarını ifade etti.

Marmaris'te yanan ormanlara kayıtsız kalamayacaklarını ve fidan bağışı yaptıklarını kaydeden Gündüz, şöyle konuştu:

"Marmaris mağazamızda sene sonuna kadar tüm müşterilerimiz adına da fidan dikeceğiz. Her alışveriş yapan müşterilerimize ayrıca adlarına sertifika takdim edeceğiz. Doqu Home olarak bizim de çorbada tuzumuz olsun. Ürünlerimiz sizlere ulaşacak çok da fidan dikeceğiz, Marmaris'i daha yeşil yapacağız."

Doqu Home mağaza işletmecisi Okan Belger de Türkiye'nin yeni büyüyen markasını Marmaris'e getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Açılışın ardından fidan dikenlere sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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