Marmaris açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 15 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.



Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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