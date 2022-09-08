Meslek lisesinde dijital baskı ve reklam atölyesi açıldı

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MUĞLA (AA) - Menteşe ilçesinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde oluşturulan dijital baskı ve reklam atölyesinin açılışı yapıldı.

Salgın döneminde fabrika gibi çalışarak cerrahi maske üretimiyle öne çıkan Menteşe Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, dijital baskı ve reklam atölyesinde öğrenciler çok sayıda dijital baskı seçeneğiyle piyasanın ihtiyacını karşılayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın katılımlarıyla düzenlenen törende, okulun Grafik-Fotoğraf Alanı ve Bilişim Teknolojileri Alanı bünyesinde kurulan dijital baskı ve reklam atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.



İl Müdürü Çay, Muğla'da bir ilke daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atölyenin yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin mesleki eğitimine büyük katkı sunacağını belirten Çay, "Gençlerimiz burada bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Aynı zamanda, atölyemiz ilimizdeki tüm okulların, kurumların ve işletmelerin hizmetine sunularak baskı, grafik-tasarım, dergi, kitapçık basımı gibi faaliyetler için kullanılabilecek ve böylece sürekli bir işletme arayışına gerek kalmayacak." dedi.

Döner sermaye kapsamında makine parkurunun oluşturulduğu atölyede, büyük boy dijital baskı makinesi ile afiş, billboard, kapı giydirme, bez afiş baskılarının da yapılabileceğini anlatan Çay, madalya, plaket, promosyon ürünleri ve baskes makinesi ile etiket, stikır baskıları oluşturulabileceğini dile getirdi.

Çay, oluşturulan atölyede aynı zamanda piyasanın her türlü ihtiyacının da karşılanabileceğini ifade etti.



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