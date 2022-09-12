Muğla'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Yaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Cumalı Mahallesi Marin Sokak Bükçeğiz koyu mevkisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye ve Filistin uyruklu 48 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddia edilen S.B. gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

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