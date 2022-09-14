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Muğlalı taraftarın hayali hiç gitmediği 1350 kilometre uzaktaki Trabzonspor'un maçını izlemek

AA

Muğlalı taraftarın hayali hiç gitmediği 1350 kilometre uzaktaki Trabzonspor'un maçını izlemek

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Trabzonspor taraftarı İsmail Bozyer'in hayali, hiç gitmediği 1350 kilometre uzaktaki kentte bordo-mavili takımın maçını izlemek.

Denizova Mahallesi'nde yaşayan Bozyer, ilk defa askerde gördüğü televizyonda izlediği Trabzonspor'a gönül verdi.

Askerden döndükten sonra evlenen ve eşini de Trabzonsporlu yapan Bozyer, oğlunun adını da Şenol Güneş koydu.

Bozyer, bu yaşına kadar sadece Ankara, Zonguldak, Bursa, gibi illere gidebildi. Trabzon'a hiç gidemeyen Bozyer, Muğla'da Trabzonlu bir iş insanının daveti ile bordo mavili takımın iç saha maçına gideceği günü iple çekiyor.

Bozyer, AA muhabirine, askere gideceği dönemde köylerinde elektrik olmadığını, ülkede yaşananları radyodan takip ettiklerini anlattı.

Babasının köy bekçisi olduğunu kendisinin ve kardeşlerinin yevmiyeli işlerde çalıştıklarını belirten Bozyer, 1977'nin Temmuz ayında Zonguldak Devrek'e askere gittiğini söyledi.

Bozyer, Beycuma Jandarma Karakolu'nda görevlendirildiğini ifade ederek, "Oranın ileri gelenlerinden bir kişi karakola televizyon hediye etti. Ben askere giderken köyümüzde elektrik yoktu. O zamanlar radyo dinliyordum. Ama herhangi bir takım tutmuyordum. Askerde televizyonda izledikten sonra Trabzonsporlu oldum. O günden bugüne, ölünceye kadar Trabzonsporluyum." dedi.

O dönemde Trabzonspor'da hiç yabancı futbolcu olmadığına, her oyuncunun Türk olduğuna dikkati çeken Bozyer, Şenol Güneş'in o zamanalar çok meşhur olduğunu dile getirdi.

- "Torunlarım erkek olursa isimlerini Hami, Ogün, Gökdeniz koyacağım"

Bozyer, Güneş'in kalede panter gibi olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"O gün 'Oğlum olursa adını Şenol koyacağım. Başka oğullarım da olursa Hami, Ogün, İskender ve Gökdeniz koyacağım' dedim. İlk çocuğum kız oldu, ismini Hümeyra koydum. İkinci çocuğum da kız oldu, ismini Seval koydum. Üçüncü çocuğum da kız oldu, ismini Sibel koydum. Dördüncü çocuğum erkek oldu. Çok sevindim. 'Aha Şenol Güneş dünyaya geldi' dedim. Başka çocuk yapmadım. Hanım da çocuklarım da Trabzonsporlu. Ama evlendikten sonra çocuklar takım değiştirmiş olabilir. Kızlarım evlendi. Onlardan da iki kız torunum var. Oğlum evlendi boşandı. Oğlum tekrar evlenir, torunlarım da evlenir ve çocukları erkek olursa isimlerini Hami, Ogün, Gökdeniz koyacağım."

- "Trabzonspor maçı izlemeden bu dünyadan gitmeyeceğim"

Bozyer, Muğla'daki Trabzonlu bir iş insanın kendisine Trabzonspor forması hediye ettiğini ve maça götürmeye söz verdiğini anlattı.

Uçaktan korktuğunu belirten Bozyer, "O da beni arabayla götüreceğini söyledi. Hiç Trabzon'a gitmedim. Trabzonspor maçı izlemeden bu dünyadan gitmeyeceğim." dedi.

Bozyer, Trabzonspor'un şampiyonluk şansını bu sezon yüzde 60 olarak gördüğünü, takımda geçen seneki havanın olmadığını ifade etti.

Evinin duvarında sadece en kıymetlilerinin fotoğraflarının yer aldığına vurgu yapan Bozyer, "Duvarda annemin, babamın, hanımın, cuma namazı kılarken vefat eden kayınpederimin, kızlarımın, torunlarımın ve oğlumun fotoğrafları var. Bir de Trabzonspor forması asılı. En kıymetlim bunlar." ifadelerini kullandı.

Bozyer'in eşi 61 yaşındaki Sultan Bozyer de bordo mavili takımın maçlarını beraber izlediklerini ve Trabzonspor'u çok sevdiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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