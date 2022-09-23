Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Fethiye-Antalya kara yolu Uğurlu Kavşağı'nda Berat Gök idaresindeki 48 JP 064 plakalı otomobil ile Hikmet Büyükçalık yönetimindeki 48 GH 287 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Zeliya Büyükçalık ve Elif Söğüt yaralandı. Otomobilde sıkışan Zeliya Büyükçalık itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.













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