Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polis kontrol noktasında durdurulan panelvanda 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, düzensiz göçmen hareketliliğiyle mücadele amacıyla çalışma yürüttü.

Menteşe-Marmaris kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yapan polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları Y.T'nin (22) kullandığı panelvanda arama gerçekleştirdi.

İncelemede brandanın altına saklanmış Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, göçmen kaçakçılığına aracılık ettiği öne sürülen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.



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