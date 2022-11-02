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"Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı", Bodrum'da başladı

AA

"Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı", Bodrum'da başladı

MUĞLA (AA) - Milattan önce 6. yüzyılın başlarında Halikarnas'ta doğan ve "tarihin babası" olarak bilinen Heredot'u anmak adına bu yıl ilk kez düzenlenen "Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı" başladı.

Bodrum Belediyesi ve Herodot 3. Yaş Akademisi Derneği iş birliğiyle, 31 Ekim'de başlayan "Hemşehrimiz Herodot Haftası" kapsamındaki çalıştaya, 8 ülkeden 23 tarihçi akademisyen konuk oluyor.

Kentin sahip olduğu kültür hazinesinin ve burada yaşayan ünlü isimlerin çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm halka anlatılması amacıyla hayata geçirilen "Hemşehrimiz Herodot Haftası" ve çalıştayla Bodrum'un tüm dünyada "Tarihin Babası Herodot'un doğduğu yer" olarak tanınması hedefleniyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Herodot'un aktardığı bilgilerin tarih açısından çok önemli bir kaynak olduğunu belirterek, kitabının mutlaka okunması gerektiğini söyledi.

Uluslararası Bodrum Herodot Çalıştayı'nın Bodrum için çok önemli olduğunu da işaret eden Bayar, "Çünkü klasik deniz, kum, güneş turizminin dışında bir şey. Bodrum, tarihin başlangıcından itibaren bu coğrafyada deniziyle, iklimiyle, güneşiyle inanılmaz bir çekim sahası olmuş, bu durum burasını çok zenginleştirmiş. Bundan 200 yıl sonra şu anda burada yaşayan bazı önemli isimler muhtemelen tarih kitaplarında yerini alacak." diye konuştu.

Bayar, çalıştaya alanında çok önemli uzmanların katıldığını aktararak, "Bu kadar ülkeden bu kadar sayıda bilim insanını toplayabilmek programın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

- "Bordum, çok önemli medeniyetlere ve isimlere ev sahipliği yaptı"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Bodrum'un antik çağdan bu yana çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve çok önemli filozoflar yetiştirdiğinin altını çizerek, "Herodot tarihin babası ancak bu topraklarda o tek değil. Dünyanın ilk kadın amiralinden ünlü coğrafya araştırmacılarına, Neyzen Tevfik'ten Halikarnas Balıkçısı'na, Zeki Müren'den Ara Güler'e kadar birçok sanatçıya ev sahipliği yapmış bir coğrafyadan bahsediyoruz." dedi.

Aras, bugün de çok sayıda ressamın, sanatçının ve kültür-sanat alanında önemli isimlerin Bodrum'da yaşamını sürdürdüğünü kaydederek, "Bu topraklarda yaşayan gelecek nesillerin tarihini bilmesi gerekiyor. Çünkü tarihi bilen kişilerin bu topraklara olan saygısı, çevreyi koruma bilinci, barışa ve demokrasiye olan ilgisi artacaktır. Bu nedenle Herodot Çalıştayı'nı çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Bir şeyin kalıcı olmasının tek yolunun "bilimsel ve akademik çalışmalara konu olmasından" geçtiğini belirten Aras, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Herodot'un heykellerini de yapabilir, isimler de verebilirdik ama bunlar da popüler kültür gibi gelip geçici olurdu. Kalıcı olmasının tek yolu bilimsel ve akademik çalışmalardır. Asıl hedefimiz Herodot Araştırma Merkezi kurmak. Araştırmacıların yılın her döneminde Bodrum'a gelerek bu araştırmaları yapmaları için gerekli ortamı hazırlamayı hedefliyoruz. Aynı çalışmaları Halikarnas Balıkçısı için de yapıyoruz. Halikarnas Balıkçısı da çağımızın filozofudur. Şu anda bir Halikarnas Balıkçısı belgeliğini hayata geçiriyoruz. Eğer tüm bunları somutlaştırabilir ve bilimsel çalışmalara konu edebilirsek asıl başarıyı sağlamış oluruz ve Bodrum'un turizm potansiyelinin yanına bilimi, çağdaşlığı, akademik dünyayı, kültürü ve sanatı da yerleştirmiş oluruz. Halikarnas Balıkçısı, Herodot için 'Yalnız Anadolu'nun değil dünyanın ilk ve en büyük turisti' demiştir."

- "Bodrum'u tarihi değerleri ve arkeolojik alanlarıyla tekrar gündeme getireceğiz"

Bodrum Belediyesi Strateji Geliştirme ve Projeler Koordinatörü Haydar Ali Ulusoy ise Herodot'un 30 yaşına kadar burada yaşadığını aktararak, modern bir seyyah olarak gezdiği yerlerdeki önemli olayları kaydettiğini ve bu yazıların bugünlere geleceğini o günden öngördüğünü söyledi.

"Hemşehrimiz Herodot Haftası" kapsamında da yapılan faaliyetleri anlatan Ulusoy, "Bu ilk buluşmamız. Umuyoruz ki Bodrum yarımadasını sadece deniz, kum, güneşle değil, tarihi değerleriyle, arkeolojik alanlarıyla ve geçmişte yaşamış birçok kıymetli ismiyle tekrar gündeme getireceğiz." dedi.

Programda ayrıca İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Hamdi Sayar da bir konuşma yaptı ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çalıştaya gönderdiği mesaj okundu.

Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Prof. Dr. Peter Funke'nin üstlendiği panelde, "Heredot'un Eserinde Küresel Tarih Yazıcılığı İmgeleri" konusunu Reinhold Bichler, "Heredot ve Akhaimenes- Pers Dünyasına Bakış- Bazı Düşünceler" konusunu Robert Rollinger, "Kehanetler Dönemi ve Herodot'un 'Tarihler' Eserinin Düzeni" konusunu Thomas Harrison ve "Tarih Yazıcılığında Farklı Bir Yol" konusunu Carolyn Dewald anlattı.

Ayrıntılı bilgilere "herodot.bodrum.bel.tr" adresinden ulaşılabilen çalıştay, 4 Kasım'da sona erecek.

Çalıştayın yanı sıra bünyesinde sergilere, belgesel gösterimlerinden canlı sunumlara kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan "Hemşehrimiz Herodot Haftası" da 6 Kasım'da son bulacak.

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