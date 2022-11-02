Muğla'da sanat atölyelerine katılan gençler becerilerini geliştiriyor

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MUĞLA (AA) - Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Uluslararası Gençlik Merkezinde açılan sanat atölyelerine katılan gençler buradaki uygulamalara katılarak becerilerini geliştiriyor.

Muğla Uluslararası Gençlik Merkezinde gönüllü gençler için sanat atölyesi açıldı.

Programa katılan 110 genç biblo ve kalıp alma gibi sanat çalışmalarıyla kendilerine gelir getirecek beceri kazanıyor.

Haftanın 2 günü farklı sanat materyalleriyle üretim yapan gençler, zamanlarını verimli bir şekilde geçirerek aynı zamanda sosyalleşiyor.

Yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren gençler, kendilerine bu olanakları sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.





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