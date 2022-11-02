Muğla'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki tırın motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 48 YK 783 plakalı tırın motor kısmından, Milas-Yatağan kara yolu Boğa yokuşu mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırda hasar oluştu.

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