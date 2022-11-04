Muğla'da "Vali Hanım" çileği için hasat ve dikim töreni düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde halk arasında "Vali Hanım" çileği olarak bilinen "San Andreas" çileğinin hasadı ve dikimi gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle temin edilen 1 milyon çilek fidesi Muğla ve ilçelerinde üreticilere dağıtılacak.

Bu kapsamda Bencik Mahallesi'nde oluşturulan çilek tarlasında, hasat ve dikim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Vali Yardımcısı İsmail Soykan, projenin sağladığı katkıların farkında olduklarını, YİKOB'un tarımsal projeleri desteklediğini belirtti.



Projenin başarısına vurgu yapan Soykan, "Proje başladığından beri üretim alanları yaklaşık 20 kat arttı. Bencik Mahallesi üretiyor, projeye değer katıyor. Bu anlamda sizlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerin burada olmasını da çok doğru buluyorum. Demek oluyor ki gençler tarımı öğrenerek ilerde gençler üretecek." dedi.

Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç da ilçenin tarımsal değerine değinerek üretime yeni başlayan genç çiftçileri kutladı.

Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise 7. etabına başladıkları projenin bölge halkına büyük gelir sağladığını söyledi.

İlk etapta 27 dekar alanda başlayan projenin bugün itibarıyla 587 dekara ulaştığını anlatan Saylak, "Muğla'da geçtiğimiz yıl yaklaşık 3507 ton çilek üretilerek 33 milyon lira gelir elde edildi. 750 üreticimizin de 430'unu kadınlar oluşturuyor." diye konuştu.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, 2018 yılında dönemin Muğla Valisi Esengül Civelek tarafından başlatılan projenin her geçen yıl büyüyerek devam ettiğini, ilçeye büyük gelir sağladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından üreticilere 7. etap çalışmaları kapsamında protokol tarafından çilek fidesi dağıtımı yapıldı. Daha sonra üretici Mustafa Dere'ye ait bahçede çilek dikimi ve hasadı yapıldı.

Programa katılan öğrencilere de çilek ikramı yapılırken, saksılarda hazırlanan çilek fideleri dağıtıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.