Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında kayalık alanda mahsur kalan kişiyi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.

İlçedeki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüşe çıkan Altay Tugberk Yücel (27) yolunu kaybetti.



Korsan Koyu mevkisinde çıktığı kayalıklarda mahsur kalan Yücel'in, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi sevk edildi.

Bulunduğu alandan indirilen Yücel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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