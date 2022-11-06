Türkiye Enduro MTB Şampiyonası, Muğla'da tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Türkiye Enduro MTB Şampiyonası'nın final etabı olan 4'üncü ayak yarışları yapıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun yarış takvimindeki organizasyon, Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübünce (BODASK) gerçekleştirildi. Çamlık Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki parkurda 11'i yabancı 75 sporcu, şampiyonluk kupası için mücadele etti.

Üç etaptan oluşan parkurda pedal çeviren sporcuların mücadelesi çekişmeli geçti. Farklı zemin yapısında ve zorluk seviyesinde, yarışçıların sürüş tekniklerini ve dayanıklılıklarını zorlayan doğal engellerin bulunduğu parkurun yüzde 70'lik kısmı inişlerden oluştu.

Sporcular, bir kısmı tarihi Leleg Yolu'ndan geçen toplam 12 kilometrelik zorlu etapları tamamladı.

Türkiye Enduro MTB Şampiyonası'nda genel sıralama kadınlarda Sibel Berk Ocak, master A'da Mustafa Özyılmaz, master B'de Selim Şenok, juniorlarda Arif Tunç, elitlerde Burak Uzun ve elektrikli bisiklette Baran Keskin birinci oldu.

BODASK Başkanı Ali Sonay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlara Türk sporcuların yanı sıra Alman, Hırvat, Yunan ve Rus sporcuların da katıldığını söyledi.

Şampiyonanın Bodrum'daki yarışlarla tamamlandığını belirten Sonay "Bodrum dağ bisikleti konusunda oldukça elverişli bir yer. Özellikle son 5 yıldır yeni parkurların açılması, var olanların da aktif hale gelmesi için çalışmalar yaptık. Gençlere bu sporu sevdirmeyi, gelecekte dünya şampiyonaları yetiştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sonay ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla temsilcisi İlker Cömert, dereceye girenlere kupalarını verdi.

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