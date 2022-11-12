Muğla'da 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda hakkında "başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.Ö, belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü tutuklandı.

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