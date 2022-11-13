Muğla'da dereye devrildikten sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde dereye devrildikten sonra yangın çıkan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hayati Çimen idaresindeki 48 AGG 360 plakalı otomobil, Akıncı Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı'nda yoldan çıkarak dereye devrildikten sonra alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Çimen'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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