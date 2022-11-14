Muğla'da diyabetini iyi yöneten çocuklar ödüllendirildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, sensörlü glikoz ölçüm cihazı ulaştırılan tip 1 diyabet hastası 133 çocuktan, diyabetini iyi yönetenlere Dünya Diyabet Günü'nde kupa ve hediyeler verildi.

Menteşe ilçesinde Dünya Diyabet Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından diyabetli çocukların şiirler okuduğu program, Sınırsızlık Meydanı'nda diyabet farkındalık standı kurulmasıyla devam etti.

Vatandaşların halk arasındaki bilinen adıyla şeker hastalığına karşı bilinçlendirmeye çalışıldığı stantta, sağlık ekipleri tarafından ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Diyabetli çocukların ve ailelerin katıldığı kortej yürüyüşünün ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda "Muğla Şekerleri Projesi" kapsamında program düzenlendi.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, her projenin bir ihtiyaçtan doğduğunu, Muğla Şekerleri Projesi'nin de bu şekilde ortaya çıktığını söyledi.

Toprakçı, cihazların gerçekten çocukların yaşam standardını ciddi anlamda olumlu yönde etkileyen bir konfor sağladığını kaydetti.

Muğla Tip 1 Diyabet Derneği Başkanı Neşe Şahin de diyabetli kişilerin sayısının maalesef her geçen gün arttığını dile getirdi.

Diyabet kontrolü konusunda bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Şahin, bundan sonraki süreçte çocukların diyabetiği yönetebilmeleri için uzman ekiplerle diyabet kampları düzenleyeceklerini ifade etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi uzmanı Dr. Gülay Can Yılmaz da "Diyabet Teknolojilerine Erişim" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Cihaz kullanan diyabet hastası Ceylin Keklik ise ilk başta sensörün kendisine takılmasını istemediğini ancak takıldıktan sonra hayatında çok şeyin değiştiğini anlattı.

Sensör takılmadan önce günde kan şekerini 7-8 defa ölçtüğünü ve parmaklarının acıdığını belirten Keklik, sensör takıldıktan sonra belki haftada sadece 2-3 kez ölçüm yaptığını, bunun da kendisini çok mutlu ettiğini aktardı.





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