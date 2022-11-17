Ortaca'da camiler "sıfır atık merkezi" oluyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde "Ayrıştır, dönüştür, kazandır" sloganıyla ilçedeki camilerde sıfır atık projesi başlatıldı.

İlçe Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, projenin uygulandığı camileri ziyaret ederek, geri dönüşüm firması yetkilisinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlığın hayata geçirdiği projede çöp olarak anılan birçok atığın ayrıştırılarak ait oldukları kutulara atılmasıyla temiz cami, temiz çevre seferberliği başlatmak ve ilçe halkına çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması amaçlanıyor.

Atıklardan elde edilecek gelir ise camilerin temizlik ve buna benzer ihtiyaçlarında kullanılmak üzere değerlendirilecek.

Ortaca Müftülüğü çatısı altında görev yapan tüm din görevlilerine, geri dönüşüm ilkeleri ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verilecek. İmamlar tarafından da cemaate sıfır atıkla ilgili bilgiler verilecek.

Ortaca Müftüsü Mahmut Atıcı, gazetecilere, hedeflerinin cemaatte ve çocuklarda çevre bilincini oluşturmak olduğunu söyledi.

Plastik, cam, metal ve kağıt olmak üzere atıkların 4 grupta ayrıştırılacağını belirten Atıcı, "Geri dönüşüme giden bu atıklar, atık firmamızın yaptığı masraflar çıktıktan sonra geri kalan kısmı camilere aktarılacak. Gayemiz maddi gelirden ziyade çevre bilinci oluşturup temiz bir çevrede beraber yaşamak." dedi.

Atıcı, projeyi ilk etapta iki camide başlattıklarını, sonraki aylarda ilçedeki diğer camilerde de hayata geçireceklerini kaydetti.

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