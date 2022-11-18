Bodrum'da sahte içkiden yaşamını yitirdiği öne sürülen kişi toprağa verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içkiden yaşamını yitirdiği iddia edilen kişinin cenazesi defnedildi.

Hasan Fırat T. için Bitez Adliye Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Hasan Fırat T'nin ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze, namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası Hasan Fırat T'nin önceki gün görme kaybı yaşadığını ve fenalaştığını gören ailesi, durumu sağlık ekiplerine bildirmişti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Hasan Fırat T. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Hasan Fırat T'nin akşam sahte alkol kullandıktan sonra sabah da fenalaşarak yaşamını yitirdiği öne sürülmüştü.

Öte yandan, Hasan Fırat T'nin sahte alkol aldığı ve fenalaştığı ileri sürülen bir arkadaşının daha Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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