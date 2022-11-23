Muğla'da devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 DBD 106 plakalı kamyon Hüsamlar Mahallesi Belen Tepe mevkisinde belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada nedeniyle sürücü araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ekiplerin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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