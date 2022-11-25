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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla antik kentte kazı çalışması yapan kadınlara karanfil dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Stratonikeia Antik Kentinde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Programa, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ve kurum müdürleri katıldı.

Kazıda görev yapan kadınları ziyaret eden Kaymakam Kılıç ve beraberindekiler bir süre sohbet ettiği kadınlara karanfil ve broşür verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, siyasette, sanatta eğitimde, çalışma hayatında, toplum hayatında ve aile hayatında kadının gelişmesi önündeki engellerin kaldırılarak pozitif ayrımcılık ilkesiyle önemli mesafeler kat ettiklerini ve bu yönde tüm kurumlarımızla eş güdümlü çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ise tüm dünyada bir sorun olan kadına yönelik şiddetin üzerine düşülmesi gereken ciddi bir toplumsal problem olduğunu kaydetti.

Kadınların asla şiddete maruz bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Toksöz, "Kadına şiddet, yasalara aykırı olduğu gibi ahlaka ve vicdana da aykırı bir davranış. Bu nedenle tüm kadın hakkı ihlallerine karşı olmak hepimizin ortak görevidir. Biz bugün Stratonikeia Antik Kentimizde çalışmalarını yürüten kadınları ziyaret ederek farkındalık oluşturduk." dedi.

Kazı Başkanı Bilal Söğüt ise kentte yürütülen kazı çalışmaların büyük bölümünde kadınların görev aldığına dikkati çekerek, kadınların elinin değdiği her yerin güzelleştiğini ve daha titiz çalıştıklarını ifade etti.

Kazı çalışmasına katılan kadınlar da protokol üyelerine teşekkür etti.









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