Ula'da mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı

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MUĞLA (AA) - Ula'da mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gökçe Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası atölye kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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