Bodrumspor, yeniden çıkışa geçme planları yapıyor

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 3 Aralık Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynayacağı 16. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Ligin 12. haftasında Dyorex Boluspor'u 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, ardından çıktığı üç maçta da galip gelemedi.



Pendikspor (0-3), Tuzlaspor (1-2) ve Altaş Denizlispor (0-0) maçlarını kazanamayan Bodrumspor, Gençlerbirliği müsabakası öncesi 3 puana odaklandı.

Ligde son 5 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan Ege temsilcisi, 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bodrumspor, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında Yalıçiftlik Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde idman yaptı

Kulüp başkanı Rıza Karakaya da maçın hazırlıklarını yerinde takip etti.

Takımın son durumuyla ilgili değerlendirme yapan başkan Karakaya, ilk iki takımın direkt Süper Lige çıktığı ligde ikinciyle aralarında 3 puanın olduğunu söyledi.

Şampiyonluk amacıyla kurulmuş bir takım olmadıklarını ifade eden Karakaya, "Lige tutunmak için kurulmuş bir takımız. Buna rağmen ikinciyle aramızda üç puan var ve takımımız 22 puan topladı. Takımımıza, teknik heyetimize bu başarılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnişler çıkışlar futbolda her zaman olacaktır. Ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Asıl amacımız bu ligde tutunmak. Takımımız bu hedefin üzerinde büyük işlere koşuyor." diye konuştu.

Karakaya, taraftarlara ve kendilerine destek vatandaşlara da teşekkür etti.





- Taşdemir: "Yeniden galibiyetle tanışma vaktimiz geldi"





Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği karşısında alacakları üç puanla önlerine ümitli bir şekilde bakmak istediklerini belirtti.

"Hedeflediğimiz bir puan var. Bu puana ulaşabilirsek, ilk yarı sonunda doğru işler yaptığımızı düşüneceğiz." diyen Taşdemir, "Bizim artımız da çok eksimiz de. Çok kolay pozisyonları harcayabiliyoruz. Gençlerbirliği köklü bir camia ama bu yıl onlar da kötü başladı. Hoca değiştirdiler, galibiyetle tanışmak istiyorlar. Bizim de artık yeniden galibiyetle tanışma vaktimiz geldi. Dolayısıyla iç saha avantajıyla bu hafta galip gelmesini bileceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kart cezalısı konumundaki Erkan Değişmez'in yanı sıra, sakatlığından dolayı Yekta Kurtuluş'un da Gençlerbirliği maçında forma giymeyeceği bildirildi.







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