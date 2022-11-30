Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ulu Cami Mahallesi'nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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