Muğla'da teknelerden 4 milyon 483 bin litre atık su toplandı

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesince yılın başından bu yana teknelerden 4 milyon 483 bin litre atık su toplandı.

Kentte "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi kapsamında denizden atık toplama hizmeti devam ediyor.

Bu kapsamda 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 242 tekneden 4 milyon 483 bin litre atık su toplandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 7 atık alım teknesinin 2023 turizm sezonu için bakım ve onarıma alındığı belirtilen açıklamada, 7 atık alım teknesinin onarım ve bakımların ardından yeni turizm sezonunda hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

















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