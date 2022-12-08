Muğla'da evinde tarihi eser ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen operasyonda, evinde tarihi eser, bir miktar uyuşturucu, kaçak alkol ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde uyuşturucu ve kaçak alkol ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Hacı İlyas Mahallesi'nde O.K'ye ait eve düzenlenen operasyonda, Antik Roma Dönemi'ne ait sütun başı, bir miktar uyuşturucu hap, 40 litre el yapımı alkol ve anason yağı ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.