Marmaris Belediyespor bitime 2 hafta kala şampiyon oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla 1. Amatör Ligi B Grubu'nda mücadele eden Marmaris Belediyespor, sezonun tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Marmaris Gücüspor ile 1-1 berabere kalan Marmaris Belediyespor en yakın rakibinin 6 puan önünde haftayı tamamlayarak Muğla 1. Amatör Ligi B Grubu'nu birinci bitirmeyi garantiledi.

Siyah-beyazlı takım, gelecek sezon Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

Kulüp Başkanı Hasan Yaylalı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri ilk günden bu yana kulüp ile şahsına duyulan güven için teşekkür etti, şampiyonluğu getiren teknik ekip ve sporcuları tebrik etti.

Hak ettikleri ve devamının geleceğini hissettiren bir şampiyonluk kazandıklarına vurgulayan Yaylalı, "Tüm yönetim kurulu üyelerimize, kalbi bizimle atan dostlarımıza ve her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay'a ve büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Merdivenleri tek tek çıkmaya devam ediyoruz. Kalbimizde bu sevgi arkamızda sizin desteğiniz olduğu sürece Marmaris'imizi layık olduğu yerlere taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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