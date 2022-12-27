Bodrum'da motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerince, motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliğince, motosiklet sürücülerinin trafikte görünürlüğünün artırılmasına dikkati çekmek amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, motosiklet kullanımının yaygın olduğu ilçede sürücülere reflektif yelek dağıttı.

Belediye Meydanındaki uygulamada, sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunularak, hava karardıktan sonra reflektif yelek kullanmanın önemi anlatıldı.

Uygulamaya katılan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, gazetecilere, kara yolu trafik güvenliği konusunda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

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