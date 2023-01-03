Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi geçtiğimiz yıl 179 bin 943 çağrıyı cevaplandırdı

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi'nin geçtiğimiz yıl 179 bin 943 çağrıyı cevaplandırıp sonuçlandırdığı bildirildi.



Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan gelen şikayetlerin çözülmesi, istek ve önerilerin alınması amacıyla kurulan Çağrı Merkezi'nde 7 gün 24 saat 21 personelle hizmet veriliyor.



Belediyenin 444 00 48 ve 153 çağrı numaraları, 2022 yılı ocaktan aralık sonuna kadar 5 bin 543 saat 30 dakika hizmet verdi. Toplam 47 bin 419 talep, şikayet, öneri alınarak ilgili kurum kuruluş ve müdürlüklere iletildi.



Bodrum Belediyesi sorumluluğunda olmayan konularda da talepler kayıt altına alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, DSİ, AYDEM, Türk Telekom, Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü gibi diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına da yönlendirildi.



Telefon aramaları dışında, Bodrum Belediyesi'nin Mail, WhatsApp, Çözüm Masası ve Sosyal Medya iletişim kanallarıyla gelen şikayet ve talepler de çağrı merkezi tarafından kayıt altına alındı.



Belediyenin WhatsApp İhbar Hattı kanalıyla 12 bin 295 talep, istek ve öneri iletilirken çağrı merkezi personelleri 8 bin 576 e-postayı ilgili kurumlara yönlendirdi. Sosyal medya ve dış kurumlar aracılığıyla ulaşan 9 bin 65 talep ve şikayet çözüme kavuşturulmak üzere ilgili müdürlüklere iletildi.

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