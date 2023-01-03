Muğla'da ruhsatsız tabancalarla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki ruhsatsız tabancayla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi'nde yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Bomba arama köpeği "Veda" ile birlikte araçta yapılan arka koltuğun altına zulalanmış şekilde iki kurusıkıdan bozma seri numarası kazanmış 9 milimetre çapında tabanca, tabancalara ait şarjör, iki tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S, M.T. ve M.E.T. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.